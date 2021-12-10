Engelli ve yaşlı kadına yapılan otopside cinayet şüphesi

10 Aralık 2021 Cuma, 14:45

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yaşayan F.S.'nin (70) ikametine gelen yakınları, yaşlı kadını hareketsiz yatarken bulunca durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

OTOPSİDE TESPİT EDİLDİ

İncelemelerin ardından F.S.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yapılan otopside F.S.'nin boynunun kırık olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

KIZI GÖZALTINA ALINDI

F.S. ile beraber yaşayan kızı Ö.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.