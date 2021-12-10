Engelli ve yaşlı kadına yapılan otopside cinayet şüphesi
Kayseri'de evinde ölü bulunan yaşlı ve engelli kadının, yapılan otopside boynunda kırık olduğu tespit edilmesi üzerine cinayet şüphesi ile soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yaşayan F.S.'nin (70) ikametine gelen yakınları, yaşlı kadını hareketsiz yatarken bulunca durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
OTOPSİDE TESPİT EDİLDİ
İncelemelerin ardından F.S.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yapılan otopside F.S.'nin boynunun kırık olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.
KIZI GÖZALTINA ALINDI
F.S. ile beraber yaşayan kızı Ö.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu'ya dair vahim iddialar
- Babadan tepki çeken sözler
- Erdoğan'dan partisine 'Kılıçdaroğlu' fırçası
- Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı
- Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar skandalı
- Kenan İmirzalıoğlu özür diledi
- Asgari ücret toplantısında asgari geçim tutarı açıklandı
- 'Bu beyefendiyi tıbben incelesinler'
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Selahattin Demirtaş’tan Erdoğan’a miting yanıtı