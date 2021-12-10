Mehmet Sami Tuğrul cinayeti: Vahşetin yaşandığı dernekten açıklama geldi

10 Aralık 2021 Cuma, 10:06

Antalya'da 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un öldürüldüğü üç katlı apartmandaki apart daireleri işleten Antalya İlim ve Kültür Derneği (ALİM) açıklama yaptı.

Tuğrul’un öldürülmesinin ardından sosyal medya hesaplarını kapatan ve internet sitelerini askıya alan dernek, söz konusu binanın yurt olarak kullanıldığı iddialarını reddetti.

"Dernek merkezimizin olduğu binada mevcut durumda derneğimiz dışında 1 adet işyeri ve üniversite öğrencileri tarafından kiralanan, daireler bulunmaktadır" ifadeleri kullanılan dernek açıklamasında, "7 Aralık Salı günü dernek merkezinizin bulunduğu binada çevremizdeki ihtiyaç sahibi aileler ve üniversite öğrencileri için yemek hazırlamak üzere kısa bir süre önce derneğimiz tarafından istihdam edilen şahıs tarafından korkunç bir cinayet işlenmiştir. Yaşanan korkunç hadise herkesi olduğu kadar bizleri de şoka uğratmıştır. Bu akıl almaz olayın aydınlatılabilmesi için olaydan haberdar olur olmaz derneğimiz seferber olmuş ve güvenlik güçlerimizin talep ettiği her türlü bilgiyi sağlamıştır ve sağlamaktadır" denildi.

"Dernek merkezimizin bulunduğu bina herhangi bir cemaat ya da tarikat yurdu değildir" iddiasında bulunulan dernek açıklaması şu ifadelerle sonlandırıldı:

"Dernek merkezimizin olduğu binada mevcut durumda derneğimiz dışında 1 adet işyeri ve üniversite öğrencileri tarafından kiralanan, daireler bulunmaktadır. Derneğimizin kurulduğu günden bu güne kadar binadaki işyeri ve kiralık daire sayıları değişmiş ve derneğimizin bu hususta bir dahli olmamıştı, Derneğimiz ve faaliyetlerimiz hakkında sosyal medyada ve çeşitli platformlarda ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır."