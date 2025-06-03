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Engelli ve yaşlılık maaşları yattı mı? 2025 Haziran engelli ve yaşlılık maaşları ne zaman yatacak?

Engelli ve yaşlılık maaşları yattı mı? 2025 Haziran engelli ve yaşlılık maaşları ne zaman yatacak?

3.06.2025 14:05:00
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Haber Merkezi
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Engelli ve yaşlılık maaşları yattı mı? 2025 Haziran engelli ve yaşlılık maaşları ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler, ihtiyaç sahibi bireyler için büyük önem taşıyor. Peki, Engelli ve yaşlılık maaşları yattı mı? 2025 Haziran engelli ve yaşlılık maaşları ne zaman yatacak?

Her ay ihtiyaç sahiplerine yapılan engelli ve yaşlılık maaşı ödemelerinin bu ay hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Engelli ve yaşlılık maaşları yattı mı? 2025 Haziran engelli ve yaşlılık maaşları ne zaman yatacak?

ENGELLİ VE YAŞLILIK MAAŞLARI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çektiklerini belirterek, yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödemenin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Yaklaşık 1 milyon 350 bin vatandaşa engelli ve yaşlı aylığı ödemesi yapılacağını aktaran Göktaş, "Bu kapsamda 3 milyar 506 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 2 milyar 769 milyon lira engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." bilgisini verdi.

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