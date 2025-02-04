Engin Polat 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat etti

Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:24

Güncelleme: 04.02.2025 - 16:25

Engin Polat hakkındaki yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Avukat Sevinç Horoz, müvekkilinin ‘Dolandırıcılık’ suçundan beraat ettiğini duyurdu.

Horoz kararın ‘Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması’ suçlamasına dayanak oluşturduğunu ve bu süreçte hukukun üstünlüğünün galip geldiğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Dilan Polat-Engin olat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından Engin Polat'a verilen beraat kararını paylaştı.

Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Engin Polat'a verilen beraat kararını şu sözlerle açıkladı:

"Kamuoyunun Bilgisine,İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülmekte olan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Davasında da öncül suç olarak öngörülen Dolandırıcılık Suçuna ilişkin yapılan yargılama sonunda Müvekkil ENGİN POLAT hakkında BERAAT kararı verilmiştir.

Kamuoyunda uzunca bir süre maalesef belli bir kesim tarafından müvekkile ilişkin masumiyet karinesi yok sayılmış, lekelenmeme hakkı ihlal edilmiş ve Anayasa tarafından güvence altına alınan bir kısım kişilik hakları da ihlal edilmiştir. Adaletin tecelli etmesinden ve müvekkil hakkında beraat kararı verilmiş olmasından duyduğumuz mutluluğu kamuoyu ile de paylaşmak isteriz. Saygılarımızla."

ENGİN POLAT: ÇOK ŞÜKÜR

Engin Polat ise paylaşımı alıntılayarak "Çok şükür" notunu düştü.