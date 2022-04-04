Enginyurt’tan Erdoğan’a ve halka tencere çağrısı
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eline aldığı boş bir tencereyle hem halka hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ramazan ayında da halkın tenceresinin boş kaldığını vurgulayan Enginyurt, eline aldığı boş tencereyi göstererek şu ifadeleri kullandı;
“TENCERE BOŞ, İKTİDAR GİDECEK”
"Ankara il başkanımız, genel başkan yardımcım bu akşam iftarı beraber yapalım dedi. Tencereyi de hazırladı, hepimize yeter ama gel gör ki tencere boş. Sayın Cumhurbaşkanı, Ankara il başkanının değil bütün Türk milletinin tenceresi boş. Tencere boş, iktidar gidecek.
DEMİREL’İN SÖZÜNÜ HATIRLATTI
Rahmetli Demirel’in sözünü hatırlatıyoruz; baş tencere hükümet yıkar. Sayın Cumhurbaşkanı Ramazan’da bütün tencereler boş. Bu millet evinde ekmek bulamıyor, bu millet tencereyi kaynatamıyor, ayçiçek yağı alamıyor. Bu millet sebze, et alamıyor.
HEM HALKA HEM DE ERDOĞAN’A ÇAĞRI YAPTI
Yüce Türk milleti, sizi Ankara il başkanımızın başlattığı boş tencere kampanyasında sesinizi duyurmaya, resmini paylaşmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanına da sesleniyorum; vicdanınız varsa bu milletin tencerelerinin dolmasına vesile olun."
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