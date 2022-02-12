HKP, zamları Kızılay’da fatura yakarak ve boş tencerelerle protesto etti

12 Şubat 2022 Cumartesi, 21:19

Kızılay Karanfil Sokak’ta bir araya gelen HKP üyeleri, “AKP’giller tarafından soyuluyoruz! Yapılan zamlar geri alınsın” yazılı pankart ve “Elektrik değil, fatura çarpıyor”, “Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta yapılan zamlar geri alınsın”, “AKP; işsizlik, pahalılık, zam ve zulüm demektir” yazılı dövizler açtı.

"AKP’GİLLER’İN İSTATİSTİK BÜROSU TÜİK"

HKP’liler adına basın açıklamasını okuyan HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran, şunları söyledi:

AKP’giller işsizlik, pahalılık, zam, zulüm demektir! Bu sloganın hakkını AKP’giller kadar veren bir iktidarı Türkiye Cumhuriyeti tarihi daha görmedi. ABD ve AB emperyalistlerinin iktidara taşıdığı, onlara hizmette, halka zulümde sınır tanımayan AKP’giller her geçen gün Halkımızın yaşamını cehenneme çeviriyor. Benzine, motorine gelen zamlar günlük periyotlara bindirildi. İşçimiz, kamu emekçimiz, esnafımız, emekçi halkımız elektriğe, doğalgaza gelen zamlardan bunalmış durumda. Enflasyon rekorlar üstüne rekor kırıyor. AKP’giller’in istatistik bürosu TÜİK’in rakamları bile, bütün istatistik oyunlarına rağmen bu gerçeği gizleyemiyor. Kaldı ki gerçek rakamlar ki halkımız pazardan, marketten, ödediği faturalardan çok iyi bilmektedir ki, açıklanan oranların en az 2-3 katı. Dünyada 172 ülke enflasyonları arasında AKP’giller Türkiye’si birinci sırada. İşsizlik rakamları bile; gerçek olmayan rakamları üretme, AKP’giller’in ve Reisinin isteğine göre rakam bulma ofisine dönüşen TÜİK’e göre genel işsizlik oranı %11,2, geniş tanımlı işsizlik oranı %22,3.

"TARIM BİTİRİLDİ, HAYVANCILIK BİTİRİLDİ"

AKP’giller’in en büyük becerilerinden biri de, asgari ücrete büyük havayla, en yüksek oranlı zammı biz yaptık teraneleriyle yaptıkları zammı, bir ay bile dolmadan geri almalarıdır. Avrupa’da asgari ücreti en düşük olan ikinci ülkeyiz. Türk Lirasını bütün para birimleri tabii ki özellikle dolar ve avro karşısında değerini pula döndürmek AKP’giller’in eseri oldu. Ülke ekonomisi dolarizasyon/spekülasyon sömürüsüne mahkûm edildi. Tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri olan Türkiye, AKP’giller ile birlikte bu niteliğini de kaybetti. Artık buğdayından mercimeğine, arpasından makarnasına, mısırından samanına kadar bütün tarım ürünlerini ithal ediyor. Tarım bitirildi, hayvancılık bitirildi, olmayan sanayi çökertildi. AKP’giller laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün birikimlerini, kurumlarını ya yağmaladılar, ya da peşkeş çektiler. AKP’giller, 20 Adamızı ve 2 kayalığımızı Yunanistan Devletine efendileri ABD Emperyalistlerinin emri doğrultusunda hediye eden bir “İktidar” olarak da tarihin karanlık sayfalarında yerini aldı.

"HALKIMIZ SOYULUYOR, BEŞLİ ÇETEYE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR"

Kısacası AKP’giller emekçi halkımız için hayatı cehenneme çevirmekte, işçimizi, kamu emekçimizi, esnafımızı, köylümüzü sefalet ücretine, açlığa mahkûm etmektedir. Halkımız soyuluyor, donuyor, doymuyor, karanlıklara mahkûm ediliyor, yaşamları zindan ediliyor. Ama alınteri dökerek yaşamı üreten milyonlar açlığa, yokluğa, sefalet ücretlerine ve de ölüme mahkûm edilirken, üreten insanların bütün birikimleri, başta AKP’giller’in efendileri ABD Emperyalistlerine, yerli-yabancı parababalarına, yandaş beşli çeteye, AKP’giller’i ve Reisinin avanesine peşkeş çekiliyor.

"HALKIMIZIN SOFRASINDAKİ EKMEĞİ, AŞI ÇALINIYOR"

Emekçi halkımızın sofrasındaki ekmeği, aşı, çocuklarımızın geleceği, hayalleri çalınıyor; bir avuç vurguncu, soyguncu, hırsız, kamu malı yağmalayıcısı, kanser düzeninin yaratıcılarının ve devam ettiricilerinin kasalarına aktarılıyor. AKP’giller ve hınk deyicileri bir de utanmadan insanın aklıyla alay edercesine; zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir, elimizi vicdanımıza koyarsak çok artış yok, doğalgazı fazla kullanmayın, elektriği gereksiz yere açmayın, porsiyonlarınızı küçültün, gerekirse fedakârlık yapacağız yarım simit yiyeceğiz diyerek akıl vermeye kalkışıyorlar.

"YEMEKSEPETİ İŞÇİLERİ DİRENİYORLAR VE KAZANACAKLAR"

Ama saldırılara göğüs gerenler, direnenler, mücadele edenlerde var. İşte bu saldırılara, bu akıl vermelere, bu alay etmelere karşı işçilerimiz ayakta. Direniyorlar, mücadele ediyorlar, kazanıyorlar. İşte Trendyol İşçileri kazandılar. İşte devrimci sınıf sendikacılığının tek temsilcisi Nakliyat-İş Sendikası önderliğinde Yemek Sepeti işçileri direniyorlar ve kazanacaklar. Dünya Halklarının başına gelen en büyük felaket olan insan soyunun en büyük düşmanları ABD emperyalistlerine ve cennet ülkemizin başına onlar tarafından getirilen en büyük cehennemcil felaket olan AKP’giller’e karşı bıkmadan, usanmadan, kararlıca direnen İkinci Kurtuluş Savaşçıları var. Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğ tutan, vatan söz konusu olduğunda belaya atlar giderim diyen gerçek devrimciler var. Halkın iktidarını kuracak, bütün felaketleri ortadan kaldıracak HKP’liler var. Kısacası AB-D Emperyalistlerinin ve Yerli Satılmışlar AKP’giller’in yarattığı yoğun karanlığı yaracak ışık HKP var. Yani UMUT var.

HKP üyeleri, “Elektrik zamları geri alınsın”, “İşsizliğe, pahalılığa, zamma, zulme son” sloganları eşliğinde yanlarında getirdikleri faturaları yakarak zamların geri alınmasını talep etti.