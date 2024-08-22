Eniştesini sokak ortasında öldüren şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 22.08.2024 - 14:13

Güncelleme: 22.08.2024 - 14:17

Eniştesini öldüren şüpheli cinayet polisleri tarafından yakalandı. Olay,19 Ağustos günü Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer Gültekin (35), eşi S.G. ile anlaşamadıkları için bir süre önce boşanma kararı aldı.

Çift arasında tartışma çıkınca, tartışmayı öğrenen S.G.’nin kardeşi Volkan Ö. (38), kayınbiraderi Cafer’i parka konuşmaya çağırdı. Konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Volkan Ö., tabancayla Gültekin’in başına ateş açarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin’i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam mücadelesi veren Gültekin hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Volkan Ö.’nün izini sürdü. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli, saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı.