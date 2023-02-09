Enkaz altında kalan 71 yaşındaki depremzede kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden kurtarma ekipleri 71 yaşındaki Hüseyin Bakır'ı enkazdan 67 saat sonra yaralı olarak kurtardı.

AA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 00:55
Enkaz altında kalan 71 yaşındaki depremzede kurtarıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen kent genelinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ebrar Sitesi'ndeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmada, 71 yaşındaki Hüseyin Bakır, depremden 67 saat sonra sağ kurtarıldı.


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