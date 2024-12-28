Ensar Vakfı davasında adı geçen Asım Sultanoğlu’na atama: "Çocuklar için mücadele eden bizlere ceza"

Yayınlanma: 28.12.2024 - 12:43

Güncelleme: 28.12.2024 - 12:43

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ensar Vakfı’ndaki 45 çocuğa istismardan hakkında soruşturma açılan isimlerden biri olan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanması geçen yıl tepkilere yol açmıştı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnamede Sultanoğlu’nun ataması, resmiyet kazandı. Karara tepki gösteren ve 400 gündür Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yapan psikolog Emine Gizem Çetiner, Cumhuriyet’e konuştu.

''İHMALİ O KADAR AÇIK Kİ''

Çetiner, "Dün gece bir kararname ile bir ismin asaleti tasdik edildi. Asım Sultanoğlu. Ensar Vakfı'na ait bir yurt evinde 45 çocuğun istismarı olayında dönemin il milli eğitim müdürüydü. Ayrıca o dönem ilkokul çocukları için yatılı yurt yasaktı ve Ensar Vakfı'nın kaçak yurduna kapatmaya dair bir önlem almamıştı. Görevi ihmali o kadar açık ki" dedi.

''ONURSUZ BİR HAL''

"Ben bu kişiyi 1 buçuk yıldır Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde her gün protesto ediyorum" diyen Çetiner, "Eylemime ara verdiğim şu sıralardan vekâleten il müdürlüğü yapan bu kişinin asaleten atandığını öğrendim. Toplumun isteklerine bu kadar kayıtsız kalan, 45 çocuğu koruyamayan, görevini ihmal eden birini asaleten tasdik etmek bu kişilere ödül; çocuklar için mücadele eden bizlere ise cezadır. Yıllarca burada kalsın. Ben de yıllarca kendisine Ensar Vakfı'ndaki çocukları hatırlatacağım. Unutma git gide onursuz bir hâl almaya başladı" ifadelerini kullandı.