Epilepsi hastası yaşlı adamdan 2 aydır haber alınamıyor!

Geçen Ağustos ayında kayıplara karışan epilepsi hastası 63 yaşındaki Dursun Ayre’den 2 aydır haber alınamıyor. Arama çalışmaları devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:49
Epilepsi hastası yaşlı adamdan 2 aydır haber alınamıyor!
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Denizli’nin Buldan ilçesi Yeni Mahalle’de ikamet eden epilepsi hastası Dursun Ayre (63), geçtiğimiz Ağustos ayında ikamet ettiği evden gündüz saatlerinde ayrılarak bir daha geri dönmedi. 

Yakınların ihbarları üzerine yaşlı adam için oturduğu mahalle ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. 

Polis, jandarma, AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Buldan ve çevre ilçelerde de hız kesmeden devam ederken gelen ihbarlar sonrasında Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkiinde hız kazandığı öğrenildi.


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