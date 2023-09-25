Epilepsi hastasından 1 aydır haber alınamıyor

Geçen ay, sabah saatlerinde ikamet ettiği adresten çıkan ve bir aydır geri dönmeyen epilepsi hastası için her yerde arama çalışması başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:25
Epilepsi hastasından 1 aydır haber alınamıyor
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Denizli’nin Buldan ilçesi Yeni Mahalle’de ikamet eden epilepsi hastası Dursun Ayre (63), geçen ağustos ayından ikamet ettiği evden gündüz saatlerinde ayrılarak bir daha geri dönmedi.

Yakınların ihbarları üzerine Ayre için oturduğu mahalle ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis, jandarma, AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Buldan ve çevre ilçelerde de hız kesmeden sürüyor.


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