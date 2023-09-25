Epilepsi hastasından 1 aydır haber alınamıyor

Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:25

Güncelleme: 25.09.2023 - 09:26

Denizli’nin Buldan ilçesi Yeni Mahalle’de ikamet eden epilepsi hastası Dursun Ayre (63), geçen ağustos ayından ikamet ettiği evden gündüz saatlerinde ayrılarak bir daha geri dönmedi.

Yakınların ihbarları üzerine Ayre için oturduğu mahalle ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis, jandarma, AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Buldan ve çevre ilçelerde de hız kesmeden sürüyor.