Epstein belgeleri sonrası ‘100 bin kayıp çocuk’ iddiasına Bakanlık’tan açıklama

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein davasına ilişkin açıkladığı milyonlarca belgede yer alan ayrıntılar Türkiye'de de gündem olurken, kayıp çocuklara ilişkin yeni iddialar kamuoyuna yansıdı.

Bazı sosyal medya hesapları tarafıdan 'Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu' iddiaları ortaya atılınca İletişim Bakanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yayımladı. DDM, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

DMM'nin açıklaması şu şekilde:

"Sosyal medya mecralarında yer alan, 'Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu' iddiaları doğru değildir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir. TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir.

Ayrıca kamu kurumları tarafından, 'kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı' başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmamaktadır.

Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."