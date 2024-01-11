Epstein davası Meclis gündeminde: İki elimiz yakanızda!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:12

Güncelleme: 11.01.2024 - 10:12

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Jeffrey Epstein’in başını çektiği uluslar arası fuhuş şebekesiyle ilgili dava dosyasında, Türkiye’den çocukların da kaçırıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Kılıç, konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu.

Kılıç, “Kamuoyunda Epstein davası olarak bilinen dava dosyalarından, 1328 No’lu dosya içinde yer alan, 407-6, 407-8, 407-9 numaralı ek belgelerinde, kaçırılan çocuklarının avukatlığını üstlenen Avukat Katherine W. Ezell’in, Epstein’in Türkiye’den çocukları kaçırdığı tespitleri yer almaktadır. Bu tespitlerden haberiniz var mı?” sorusunu yöneltti.

“BELGELERİ İSTEDİKLERİNİ UMUT EDİYORUM!”

Sevda Erdan Kılıç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tüm dünyanın gözü kulağı Epstein davasında. Bu dava küresel bir fuhuş şebekesi davası. Şebeke’nin, çocukları dünyanın çeşitli ülkelerinden kaçırıp, fuhuşa sürüklediği ortaya çıktı. Dava dosyaları gün gün kamuoyuna açıklanıyor. Çocukların başına gelenler akıl alır gibi değil. Fuhuşa zorlama, tecavüz, işkence ve kötü muamele. Milyonların vicdanını sızlatan iddiaların bulunduğu dosyada Türkiye’nin de adı geçiyor. Davada mağdur çocukların avukatı, Epstein’in Türkiye’den de çocuk kaçırdığını tespit etti. Dünyanın gözü kulağı bu davada ama hala Türkiye’deki yetkililerden tek bir açıklama yok. Adalet Bakanı’nın Epstein dava dosyalarını Amerika’dan talep ettiğini, Aile Bakanı’nın da mağdur çocukların avukatı ile iletişime geçerek, Türkiye’den çocukların kaçırıldığı tespitlerine ilişkin bilgileri aldığını umuyoruz.”

"TÜRKİYE’DE GÜNDE 32 ÇOCUK KAÇIRILIYOR"

TÜİK verilerini açıklayan CHP’li Kılıç, “Türkiye’de her gün ortalama 32 çocuk kaçırılıyor. Verilerin çok yüksek olması nedeniyle TÜİK artık kayıp çocuk istatistiklerini açıklamıyor olsa da bu gerçeği gizlemeye yetmiyor. Çok uzağa gitmeye gerek yok, yaşadığımız deprem felaketinin ardından hala kayıp çocuklarını arayan aileler var. Ama yetkililer sessiz! İçişleri Bakanlığı derhal ülke genelinde çocuk kaçırma olayları ile ilgili geniş çaplı operasyon başlatmalıdır. Aksi halde, bizim de kaçırılan çocuklarımızın ailelerinin de iki eli yakanızda olacak” diye konuştu.



