Erciş’te şiddetli fırtına: Ev ve ahırın çatısı uçtu

Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin ve ahırın çatısı uçtu.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 08:58
Erciş’te şiddetli fırtına: Ev ve ahırın çatısı uçtu
Abone Ol google-news

Erciş’in Çelebibağı Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan fırtına nedeniyle bir evin ve ahırın çatısı uçarak yola savruldu.

Yolu tamamen kapatan çatılar vatandaşlar tarafından kaldırılırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

"DIŞARI ÇIKAMADIK"

Ev sahibi, fırtına olduğu sırada bir ses duyduklarını ve o sesle birlikte elektriklerin gittiğini belirterek, “Bu nedenle dışarı çıkmadık. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesiyle çatıları yoldan kaldırdık” dedi.


En Çok Okunan Haberler