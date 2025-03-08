Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü

Yayınlanma: 08.03.2025 - 16:13

Güncelleme: 08.03.2025 - 16:13

Fotoğraf: Arşiv

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştu.

İlk belirlemelere göre çığ altında kalan kimsenin olmadığı değerlendiriliyor.

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.