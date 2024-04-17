Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:23

Güncelleme: 17.04.2024 - 11:23

Erciyes Üniversitesi'nin personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Erciyes Üniversitesi 144 personel alımı ne zaman? Erciyes Üniversitesi 144 personel alımı başvuru şartları neler?

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden 30 Nisan'a kadar yapabilecek.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adayların, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması ve lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde en az 60 puan alması gerekiyor.

Alımlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınacak. İlan edilen her pozisyon için pozisyon sayısının 1 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Belirlenen asıl ve yedek adayların listesi, son başvuru tarihinin ardından 1 ay içerisinde "www.erciyes.edu.tr" internet sitesinden yayımlanacak.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KONTENJANI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 42 hemşire, 41 destek personeli, 38 sağlık teknikeri, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 büro personeli, 1 mühendis, 1 biyolog ve 1 diyetisyen olmak üzere 144 sözleşmeli personel alınacak.