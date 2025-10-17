Erciyes zirvesinde Dişhek-Sen bayrağı dalgalandı

Profesyonel dağcı ve diş hekimi Halenur Yontan, 12 Ekim’de Kayseri’de bulunan Erciyes Dağı’nın zirvesine tırmandı. Burada sendikası Dişhek-Sen bayrağı açan Yontan, kar fırtınası, soğuk hava ve kaygan kaya yüzeyleri gibi son derece zorlu hava ve arazi koşullarına karşın 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı zirvesine ulaşmayı başardı. Sendikadan konuya ilişkin yapılan açıklamada “Sendikamızın, çok kıymetli mesleğimizi zirvelere taşıyacağının bir ön habercisi olarak gördüğümüz, azim, kararlılık ve meslek onurunu temsil eden bu başarıdan dolayı kendisini yürekten kutluyor, gurur duyuyoruz” denildi.