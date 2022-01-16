Erciyes'te çığ faciası: 1 kişi öldü

16 Ocak 2022 Pazar, 18:10

Bir süre önce Gaziantep'ten Erciyes Kayak Merkezi'ne kayak yapmak için geldikleri öğrenilen Kanadalı üç turist, Erciyes Hisarcık Kapı bölgesinde çığ altında kaldı. 2 bin 700 rakımlı bölgede turistlerin pist dışına çıkarak vadiye iniş yaptıkları sırada çığ oluştuğu belirtildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine Erciyes A.Ş Arama Kurtarma ekibi ile AFAD, 112 ve JAK timleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında 2 turist kar altından kurtarıldı. Bir turist hayatını kaybetti.