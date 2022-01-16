Erciyes'te çığ faciası: 1 kişi öldü
Kayseri'de Erciyes Dağı'nın Hisarcık kapı bölgesinde çığ düşmesi sonucu bir turist hayatını kaybetti.
Bir süre önce Gaziantep'ten Erciyes Kayak Merkezi'ne kayak yapmak için geldikleri öğrenilen Kanadalı üç turist, Erciyes Hisarcık Kapı bölgesinde çığ altında kaldı. 2 bin 700 rakımlı bölgede turistlerin pist dışına çıkarak vadiye iniş yaptıkları sırada çığ oluştuğu belirtildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine Erciyes A.Ş Arama Kurtarma ekibi ile AFAD, 112 ve JAK timleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında 2 turist kar altından kurtarıldı. Bir turist hayatını kaybetti.
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