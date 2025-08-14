AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001’de Türkiye’nin 39. partisi olarak siyaset sahnesine çıkan AKP, siyasetteki 24. yılını kutlarken, bu gelişme Erdemliler Hareketi’ni yeniden gündeme taşıdı. Peki, Erdemliler Hareketi nedir? Erdemliler Hareketi kimlerden oluşuyor?



ERDEMLİLER HAREKETİ NEDİR?



"Erdemliler Hareketi", Türkiye siyasetinde genellikle Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından ortaya çıkan ve siyasette yenilikçi bir çizgiyi benimseyen grup ile ilişkilendirilen bir kavramdır.



ERDEMLİLER HAREKETİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?



Erdemliler Hareketi, 2001 yılında AKP'nin kuruluş sürecinde aktif rol oynayan ve Fazilet Partisi’nin kapatılmasının ardından “yenilikçi” olarak bilinen kadrodan oluşur. Erdemliler Hareketi 2001 yılında şu isimler tarafından oluşmuştur:

Recep Tayyip Erdoğan

Abdullah Gül

Bülent Arınç

Abdüllatif Şener

ERDEMLİLER HAREKETİ NEDEN GÜNDEM OLDU?



Erdemliler Hareketi, Özgür Özel’in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Özel, “Bugün bir kuruluş yıl dönümü. Erdemliler Hareketi olarak yola çıkıp, bugün kumpasçılar ve iftiracılar hareketine dönüşen; paçalarından pislik akan, ancak bu kara düzeni devam ettirmeye çalışanların dönemindeyiz.” sözlerini dile getirdi.