Erden Timur hakkında kara para soruşturması: Şirketlerine TMSF kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Erden Timur hakkında yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Timur’un ortağı veya sahibi olduğu bazı şirketler hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı ifade edildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle oldu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçuna yönelik soruşturma kapsamında; Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."