27.01.2026 18:57:00
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF binasına silahlı saldırı

Bahis ve şike iddialarıyla tutuklu bulunan Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in İstanbul Levent’teki binasına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın bazı camları isabet aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tutuklu bulunan iş insanı Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in Levent’teki binasına gece saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda açılan ateş sonucu kurşunların binadaki bazı camlara isabet ettiği öğrenildi.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, polis ekiplerinin ilk tespitlerinde saldırganların olayda kullandıkları aracın plakasını değiştirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Erden Timur, futbol dünyasında “bahis oynama” ve “şike” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık 2025’te tutuklanmıştı. Soruşturma sürecinde dosyası ayrılan Timur, çıkarıldığı mahkemece “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti.

 

