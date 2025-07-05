Erdoğan'a göre birinci parti AKP... Anket sonucu ortaya koydu: Yurttaş aynı düşünmüyor!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü basın mensuplarına yaptığı açıklamada anket sonuçlarına değindi.

“Onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de anket yaptırıyoruz” diyen Erdoğan, “Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir. AK Parti, Cumhur İttifakı ile emin adımlarla yürüyor” iddiasında bulundu.

GÖZLER ANKET SONUÇLARINA ÇEVRİLDİ

Bu sözlerin ardından yurttaşlar son anketleri merak etti.

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde en doğru tahminleri yapan SONAR Araştırma, yeni bir genel seçim anketi yayımladı.

Ankete göre CHP, yüzde 36,2 ile birinci parti oldu. En yakın rakibi AKP'nin ise oyunun yüzde 30,9 olduğu görüldü.





"TARTIŞMASIZ BİRİNCİ PARTİ"

Öte yandan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan da, anketin sonuçlarını paylaşarak, şu ifadeleri kaydetti:

"AKP’ye yakın saha araştırma şirketi SONAR’ın Haziran ayı anket sonuçları:

'Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?'

CHP tartışmasız birinci parti."



