Erdoğan’a hazırlanan bilgi notu suç sayıldı: Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı İzzet Özgenç hakkında dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski hukuk danışmanlarından ve Türk Ceza Kanunu'nun hazırlanmasında görev alan isimlerden Prof. Dr. İzzet Özgenç hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Özgenç'e Yargıtay üyelerine yönelik açıklamaları nedeniyle "hakaret" ve "iftira" suçlamaları yöneltildi.

SORUŞTURMA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA BAŞLADI

İddianameye göre soruşturma, Özgenç'in sosyal medya hesabı ile internet sitesinde yayımladığı, "Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilmek üzere hazırlanmış olan bilgi notu" başlıklı paylaşımı üzerine başlatıldı.

Savcılık, yapılan şikâyette "Terörle Mücadelede Görev Almış Kamu Görevlilerini Hedef Gösterme", "İftira", "Hakaret", "Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" ve "Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs" suçlamalarının yer aldığını, ancak inceleme sonucunda yalnızca "hakaret" ve "iftira" suçları yönünden yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varıldığını belirtti.

CAN ATALAY DEĞERLENDİRMESİ DE DOSYADA

İddianamede, Özgenç'in tutuklu Can Atalay hakkında yaptığı hukuki değerlendirmelerin de yer aldığı belirtildi.

"MERAMIM SORULMADI"

İddianamenin hazırlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgenç, soruşturma sürecine tepki gösterdi.

Özgenç, "Bu davaya ilişkin soruşturma sürecinde meramım sorulmamıştır" ifadelerini kullanarak, soruşturma aşamasında kendisinin dinlenmediğini savundu.