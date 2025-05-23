Erdoğan’a orduda ihraç yetkisi verilecekti: İhraç gitti, terfi kaldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, dün cumhurbaşkanına teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini de içeren torba yasa teklifini görüştü.

Komisyonun başında söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, iktidarın yine Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği düzenlemeleri Meclis’e getirmesini eleştirdi. Türeli, cumhurbaşkanına ihraç yetkisinin daha önce KHK ile verildiğini ancak AYM’nin bunu iptal ettiğini ve yetkinin “yasayla verilmesi gerektiğini” belirttiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanına yasayla ihraç yetkisi verilmesinin de yanlış olacağını belirten Türeli “Torba yasadaki 35 maddenin 14’ü anayasaya aykırı. Cumhurbaşkanına aşırı ve belirsiz yetkiler verilmiş. TSK personel kanunundaki hususlar cumhurbaşkanı takdirine bırakılıyor. Cumhurbaşkanına belediye açma, kapatma yetkisi veriliyor. Hepsi anayasaya aykırı. AYM kararını sadece usul yönünden yerine getirmek buradaki görüşmelere gölge düşürüyor” dedi.

Bu itirazların ardından AKP’li Orhan Erdem, teklifte Erdoğan’a jandarma, sahil güvenlik ve TSK’da teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören maddelerin çıkartılacağını ve yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

TERFİ YETKİSİ KALDI

Bunun üzerine teklifte subayların terfi bekleme süreleriyle ilgili de cumhurbaşkanına yetki verildiğini anımsatan Türeli “Bunu doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanı neye göre uzatıyor, neye göre kısaltıyor belli değil” diyerek bu maddenin de çıkartılmasını istedi. Ancak iktidar bu maddeden geri adım atmadı. Komisyona gelen TSK yetkilileri bu düzenlemenin terfi şartlarını etkilemediğini, sicil puanı düşük birinin terfisinin veya kişiye özel bir terfinin mümkün olmadığını söyledi. Söz konusunu madde Cumhur İttifakı’nın oylarıyla kabul edildi. CHP’nin teklifin anayasaya aykırı olduğuyla ilgili önergesi de oylanarak reddedildi.

‘EYT DOĞRU KARAR MIYDI?’

Teklifte cumhurbaşkanına KHK ile verilen rektör atama yetkisinin yasayla verilmesini öngören maddeye de itiraz edildi. Muhalefet, rektörlerin üniversitelerin kendi yaptığı seçimlerle belirlenmesi gerektiğini savundu. Bunun üzerine AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “göreve seçimle gelmenin baskı oluşturduğunu ve bu nedenle hatalı kararlar verildiğini” ileri sürdü. Güneş “Biz de seçimle geliyoruz. Toplumsal baskı bazen bize de istemediğimiz yanlışları yaptırabiliyor. EYT doğru bir karar mı arkadaşlar?” dedi.