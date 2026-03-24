Erdoğan'a seslenmişti: Yasemin Minguzzi'yi tehdit eden şüpheliye tutuklama talebi!

Kadıköy'de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, geçen günlerde X üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmişti.

Anne Minguzzi, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını belirterek şikayette bulunmuştu.

Yapılan incelemede, tehdit içerikli paylaşımı yapan hesabın M.E.U olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Yalova’da yakalandı ve dijital materyallerine el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gelişmeye dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"21.03.2026 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine müracaatta bulunan Yasemin AKINCILAR MINGUZZI (1978-Bakırköy) isimli şahıs vermiş olduğu ifadesinde; X isimli sosyal medya uygulaması üzerinden çeşitli hesaplardan tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını beyan etmiştir.

Konu ile ilgili Gasp Büro Amirliğimiz görevlileri olarak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, müşteki şahsa mesaj gönderen hesaplardan '@s_guiliano' isimli sosyal medya hesabını kullanan ve “ şahit olmak isteyen varsa maktulün annesinden kişiye özel imzalı kan pornosu var” şeklinde tehdit içerikli paylaşım yapan şahsın Mehmet Emin UYAN (1992-Kocasinan/Kayseri) isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup şüpheli şahıs 23.03.2026 günü Yalova ilinde yakalaması yapılarak dijital materyallere el koyulmuş gerekli tahkikat işlemleri için gözaltına alınmış ve 24.03.2026 günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Bakırköy 1.Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklamaya sevk edilmiştir."