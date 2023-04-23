Erdoğan Anıtkabir'deki 23 Nisan törenine yine katılmadı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 10:06

Güncelleme: 23.04.2023 - 10:14

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 103. açılış yıldönümü törenlerle kutlanıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl da Anıtkabir’deki törene katılmadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkânı Anıtkabir’i ziyaret etti. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP, CHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri de katıldı.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz TBMM'nin açılışı vesilesiyle buradayız. Yüce Meclisimizin açılış gününde milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın, TBMM 23 Nisan 1920'de kuruluş gününden bugüne aynı ruhla, al bayramlığımızın altında varlığımızın teminatı olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun."

ERDOĞAN NEDEN KATILMIYOR?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla 2014 yılından bu yana Anıtkabir’de düzenlenen 23 Nisan törenlerine katılmıyor.

İddiaya göre; Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Anıtkabir’de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katılmamasının sebebi yürürlükteki tören protokolü...

Protokol kuralları ve teamüller gereği devlet erkanı 23 Nisan günü Anıtkabir’deki anma törenine Cumhurbaşkanı başkanlığında katılmıyor.

Teamüllere göre 23 Nisan kutlamaları Milli Eğitim Bakanı başkanlığındaki heyetin Anıtkabir’i ziyaretiyle başlıyor, ardından Meclis Başkanı başkanlığındaki TBMM heyeti Anıtkabir’i ziyaret ediyor.