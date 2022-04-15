Erdoğan, Ayasofya'da 'medrese' açtı

15 Nisan 2022 Cuma, 15:24

1934 yılından bu yana müze statüsünde olan Ayasofya'nın 2020 yılında cami olarak ibadete açılmasının ardından bu kez tarihi yapının yanında 'Ayasofya Fatih Medresesi' açıldı. Açılışta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

"TEK PARTİ ZİHNİYETİNİN FATURASI KABARIKTIR"

"Ramazan ayının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mukaddes ayı ruhuna göre idrak etmenin gayreti içerisindeyiz. Geçen hafta İslam Medeniyetleri müzesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Bizans hayranı, batıdan çok batıcı, milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet binlerce yıllık kültür hazinemizin kıymetini bilememiştir.

Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır. Bizans hayranı, batıdan çok batıcı bu zihniyet kültür hazinemizin kıymetini de bilememiştir. Sur içi 800 mescidin olduğu yer, buradaki mescitlerin çoğu yıkılmış, satılmış, ahıra çevrilmiş. Kuran kurslarımız kapatılmış. Bugün bu açılışla emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz. Hizmete açtığımız eser 86 yıl önce yıkılan medresenin o dönemine uygun yeniden ihya edilmiş halidir.

"AYASOFYA'YI MÜZEYE ÇEVİREN ZİHNİYET BURAYI DA YIKMIŞTIR"

Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet bu medreseye de tahammül edememiştir. Burası şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Burada Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım onarım ve inşalarla 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet burayı da yıkmıştır.

Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Bu dönemde batılılaşma yolunda atılan adımlar çok yaralar açmıştır. Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi tarihi eserler yıkılmış içerisindeki nice eserler de kaybolup gitmiştir. Kuran kurslarımız kapatılmış, ilim irfan yuvalarımızın kapısına kilit vurulmuştur...

İşte biz bugün bu açılışta bu emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin tarihe sürdüğü lekeyi ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yaklaşık 4.5 asır boyunca sayısız alimin yetişmesine vesile olan bu medrese yine ilim vermeye devam edecektir. Burada inşallah yarının alimleri yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi bir sürede hayata geçirilmesindeki emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sultan Fatih'in emanetini ihya ettik.

Hat, çini gibi kadim mirasımızın yer aldığı sergimizin de açılışını yapıyoruz. Eğitimden akademiye her alanda maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmanın gayreti içerisindeyiz. Özellikle Batı kültürü ve hayat tarzının tüm dünyayı işgal ettiği şu günlerde benliğimizi korumanın tek yolu budur. Biz hükümet olarak üzerimize düşeni yaparken, buraları sizin canlı tutcağınıza inanıyorum."