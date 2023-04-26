Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı: Mesajlar peş peşe geliyor

Yayınlanma: 26.04.2023 - 08:16

Güncelleme: 26.04.2023 - 08:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke TV- Kanal 7 ortak yayınına katıldı. Erdoğan, yayın sırasında rahatsızlandı ve canlı yayına bir süre ara verildi.

Programa verilen reklam arasından sonra sözlerini sürdüren Erdoğan, seçim kampanyası sırasında midesini üşüttüğünü belirterek "Her şeyden önce tabii üzerinize afiyet dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki artık söz verdik gideceğiz. Tabii bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" dedi.

Çok sayıda lider, sosyal medya hesaplarından Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise mesajında, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa süreli rahatsızlık yaşayan sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya paylaşımında, “Katıldığı televizyon yayını sırasında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” dedi.

Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mesajında, “Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sayın Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Erdoğan’ın yayınının kesilmesiyle ilgili; bir partiyi, lideri sandıkta yenmeye çalışmak ayrıdır, başına bir olumsuzluk geldiyse (dilerim bir sağlık problemi değildir) geçmiş olsun demek apayrıdır… Teknik bir arıza olmasını dileyerek geçmiş olsun her ne yaşandıysa… Bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere, bizim gibilere..." dedi.