Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a 'A+ tipi resmi tören'le karşılama

Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Trump'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerlere de yer verilirken 21 pare top atışı yapıldı.

Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz dumanlar ile selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

"TARİHİ OSMANLI BİRLİĞİ"

Öte yandan, Erdoğan'ın Trump'ı "A+ tipi resmi tören"le karşılaması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına bağlı 16 Türk devleti kıyafet ve bayrak grubundan oluşan Tarihi Saygı Takımı'nın yanı sıra Yakıcı, Kesici, Serdengeçti, Cebeci ve Topçu unsurlarından oluşan Tarihi Osmanlı Birliği, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Onur Kıtası, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tüfekli Gösteri Birliği, Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığının Atlı Tören Kıtası yer aldı.

A+ tipi resmi tören daha önce ilk kez 10 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu karşılamasında gerçekleştirilmişti. Trump, "A+ tipi resmi karşılama töreni" uygulanan ikinci devlet başkanı oldu.