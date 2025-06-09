Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı: 'Büyük üzüntü duydum'

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’ten acı haber geldi. Zeyrek, hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da X hesabından yaptığı paylaşımda, Zeyrek için başsağlığı diledi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum.

Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum."



