Erdoğan'dan MHP'ye Türk bayraklı kutlama çiçeği

MHP, 57. kuruluş yıldönümünü bugün ATO Kongre Merkezi’nde “Şanla Şerefle 57. Yıl” temasıyla gerçekleştirilecek programla kutlayacak.
Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin 57 yıllık siyasi yolculuğu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
ERDOĞAN'DAN ÇİÇEK
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi.
Erdoğan'ın gönderdiği çiçek aranjmanı, beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor.
Bayrağın etrafında ise MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.