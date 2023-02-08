Erdoğan deprem bölgesine gidiyor

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 07:53

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 07:53

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 ilde toplam can kaybı 5 bin 894'e yükseldi. Yaralı sayısı 34 bin 810, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi.

NTV'nin aktardığına göre Erdoğan görüşmede, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı.