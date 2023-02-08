Erdoğan depremin 3. gününde bölgeye gidiyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği ve büyük yıkıma neden olan depremlerin 3'üncü gününde bölgeye gidiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:14
Erdoğan depremin 3. gününde bölgeye gidiyor
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezin ardından 7.7'lik depremin merkez üssü Pazarcık'a geçmesi bekleniyor.

Erdoğan bölgedeki çalışmaları yakından takip edecek.

Erdoğan'ın Hatay'a da giderek deprem çalışmalarını yakından takip etmesi bekleniyor.


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