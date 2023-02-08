Erdoğan depremin 3. gününde bölgeye gidiyor
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği ve büyük yıkıma neden olan depremlerin 3'üncü gününde bölgeye gidiyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezin ardından 7.7'lik depremin merkez üssü Pazarcık'a geçmesi bekleniyor.
Erdoğan bölgedeki çalışmaları yakından takip edecek.
Erdoğan'ın Hatay'a da giderek deprem çalışmalarını yakından takip etmesi bekleniyor.
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