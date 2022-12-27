Erdoğan 'doğalgaz müjdesini' vermişti: Bakan Dönmez tarih verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" açıklamasını yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise bugün tarih verdi.

DHA
27 Aralık 2022 Salı, 10:53
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" ifadelerini kullanmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu.  Dönmez, "Çaycuma-1 kuyusunda 2 aylık çalışma sonrası 58 milyar metreküp rezerv keşfedildi. Çaycuma-1 keşfiyle 710 milyar metreküp keşfe ulaştık. Daha önce de dediğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayında ilk gazı sisteme vermiş olacağız" dedi.


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