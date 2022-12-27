Erdoğan 'doğalgaz müjdesini' vermişti: Bakan Dönmez tarih verdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" açıklamasını yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise bugün tarih verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" ifadelerini kullanmıştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Çaycuma-1 kuyusunda 2 aylık çalışma sonrası 58 milyar metreküp rezerv keşfedildi. Çaycuma-1 keşfiyle 710 milyar metreküp keşfe ulaştık. Daha önce de dediğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayında ilk gazı sisteme vermiş olacağız" dedi.
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