Erdoğan duyurdu: Evlenecek çiftlere destekler artırıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan, evlenecek gençlere ilişkin de şu duyuruyu yaptı:

"Aile ve Gençlik Bakanlığı vasıtasıyla yuva kuracak genlerimize verdiğimiz desteği artırıyoruz. 2026 Ocak itibariyle çiftlerin her ikisinin 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz.

Ayrıca 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki altı aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 kata çıkartıldı."

2026 OCAK İTİBARIYLA...