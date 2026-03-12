Erdoğan eski vekillerin gönlünü aldı ancak yeterli olmadı: Şamil Tayyar partisindeki şikayeti açıkladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar Programı"nda konuştu.

AKP Gaziantep eski milletvekili ve yazarlardan Şamil Tayyar, programda konuşulanları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.

Tayyar, Erdoğan'ın tecrübeli vekillerin görevdeki mevcut kadrolara ‘siyasi koçluk’ yapabileceğini anlattığını ifade etti ve bu ifadelerin salonda takdir gördüğünü aktardı.

Eski vekiller arasında çoğunluğun kendisini 'dışlanmış' ve 'etkisizleştirilmiş' hissettiğini ifade eden Tayyar, "Buruk yüreklere temas eden her dokunaklı cümleden ziyadesiyle hoşnut kaldılar. Ne var ki iftar eskiler içindi ama her daim cumhurbaşkanımızın etrafında bulunan muvazzaf arkadaşların kuşatmasını pek aşamadı" ifadelerini kullandı.

Tayyar, Erdoğan'ın eski dönem vekillerle doğrudan istişare toplantısı yapması gerektiğini dile getirdi.

"ESKİ, YENİ AYIRMADIKLARINI SÖYLEDİ"

Şamil Tayyar, programa ilişkin şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev yapmış vekillerle iftarda bir araya geldi. AK Parti için ‘dava partisi’ tanımı yapan Cumhurbaşkanımız, vekilleri eski/yeni olarak ayırmadıklarını söyledi. Salonda en çok alkış alan sözlerden biriydi.

Ayrıca, tecrübeli vekillerin görevdeki mevcut kadrolara ‘siyasi koçluk’ yapabileceğini anlattı. Bu ifadeler de alkışlandı. Cumhurbaşkanımız eski vekilleri onore edici cümleler kurdukça heyecan bir o kadar arttı.

Gözlemlediğim kadarıyla eski vekiller arasında çoğunluk kendini ‘dışlanmış’ ve ‘etkisizleştirilmiş’ hissediyordu. Buruk yüreklere temas eden her dokunaklı cümleden ziyadesiyle hoşnut kaldılar. Ne var ki iftar eskiler içindi ama her daim cumhurbaşkanımızın etrafında bulunan muvazzaf arkadaşların kuşatmasını pek aşamadı. Aşan az sayıdaki eski vekil de çok mutlu oldu.

Naçizane önerim: Cumhurbaşkanımız, eski dönem vekillerle doğrudan kendi başkanlığında istişare toplantısı yapsa çok faydalı olur diye düşünüyorum. Makam kaygısı olmayanlar sahadaki gözlemlerini daha sahici, filtresiz ve bariyere takılmadan, doğrudan muhatabına aktarma fırsatı bulurlar. Hem kırık/dökük gönül bağları onarılmış hem kitle iletişiminde yeni bir kanal açılmış hem seçime doğru maksimum fayda sağlanmış olur."