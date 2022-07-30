Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı; fiyat geçen seneye göre dolar bazında düştü!

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 20:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde fındık alım fiyatını açıkladı.

Erdoğan, "TMO 2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına kabuklu fındığa kilo başında levant kalite için ve Giresun kalite için alan destekli olarak ben burada rakam açıklıyorum. İnanıyorum ki sizler de kabul edeceksiniz, ortalamalısını 54 TL olarak inşallah açıkladım" dedi.

Erdoğan, TMO’nun kabuklu fındıkta alan destekli olarak kilogram başına ortalama 54 TL ödeyeceğini söyledi. Erdoğan'ın açıkladığı fiyat, dolar bazında geçen seneye göre düşüş yaşandığını gösterdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2021 yılında fındık kalitesine göre kilogram başına 25.5 TL ile 27 TLarasında değişen fiyatlarda ödeme yapmıştı. Dolar bazında değerlendirildiğinde bu fiyatlarla fındığın kilosu 3,5 dolara denk geliyordu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası 3,5 dolar üzerinden fiyat verildiğinde fındık alım ücretinin 62 TL civarında olması gerekiyordu.

Erdoğan müjde olarak açıklanan fiyatla ilgili ”2022 alım sezonunda kabuklu fındığa kg başına alan destekli olarak levant ve Giresun kalite ortalamasını 54 lira olarak açıkladık. Geleceğimizi ipotek altına soktular. Ancak bugün tüm dünya krizin pençesindeyken, biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız var ancak biz bunları aşabilecek kapasitedeyiz. Yıllarca bu ülkeyi, milli iradeyi yok sayarak, darbelerle demokrasimizi yaralayarak, yokluk ve yoksullukla insanımızın belini bükerek engellediler. CHP’nin karneyle benzin dağıtılan, ekmek dağıtılan dönemleri vardı. Bizim iktidarımızda hamdolsun böyle şeyler yok” dedi.