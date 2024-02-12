Erdoğan, Gezeravcı ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesi ile bir araya geldi.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 14:54
Erdoğan, Gezeravcı ile bir araya geldi
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AKIP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak Ankara'ya dönen Alper Gezeravcı ve ailesini Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

Gezeravcı, uzaya götürdüğü Türk bayrağını Erdoğan'a verdi. Erdoğan, Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da yer aldı.


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