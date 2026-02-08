Erdoğan’ı karikatürize etmek suç sayıldı

Bursa’da yaşayan, emekli ve eski sendika yöneticisi bir yurttaş hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Savcılık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karikatürize edildiği paylaşımlar ile çeşitli fotoğraf ve yorumların “zincirleme suç” kapsamında değerlendirilmesini istedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Z.K’nin sosyal medya hesabı üzerinden farklı tarihlerde yaptığı paylaşımlar delil olarak gösterildi. İddianamede, söz konusu paylaşımların herkese açık olduğu ve Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerdiği öne sürüldü.

Savcılık, dosyada yer alan paylaşımlar arasında Erdoğan’ın karikatürize edildiği bir görsel ile kamuoyuna yansıyan çeşitli konuşmalarına atıf yapan yorumların bulunduğunu kaydetti. Cumhuriyet’e konuşan Z.K. ise iddianameye tepki göstererek şunları söyledi: “Çok basit bir eleştiriyi geçtim, Erdoğan’ın kendi ağzından çıkan sözleri tekrar etmek bile hakaret sayılmaktadır. Takdiri halkımıza bırakıyorum. Emekliler bu koşulları kabul etmeyecek, sözünü söylemeye, konuşmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.