Erdoğan'ı tehdit etmişti... AKP'li trol Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı!

11.11.2025 07:33:00
Haber Merkezi
AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımının ardından gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan'ı 'idamla' tehdit eden Bölükbaşı hakkında, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltı kararı verdi.

Atatürk karşıtlığı ve muhalefete yönelik nefret içerikli sözleriyle bilinen AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölükbaşı hakkında, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltı kararı verdi.

 

Bölükbaşı, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda yakalanarak gözaltına alındı.

 

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

 

Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

PAYLAŞIMA VERDİĞİ YANIT SUÇ SAYILDI

 

Ömer Faruk adlı sosyal medya kullanıcısının, "10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi..." paylaşımına yanıt veren Bölükbaşı, şu ifadeleri kullandı:

 

"Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir."

AKP'li trol Bölükbaşı'nın sildiği paylaşım şöyle:

Image

 

