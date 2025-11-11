Erdoğan'ı tehdit etmişti... AKP'li trol Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı!

Atatürk karşıtlığı ve muhalefete yönelik nefret içerikli sözleriyle bilinen AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölükbaşı hakkında, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltı kararı verdi.

Bölükbaşı, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PAYLA Ş IMA VERD İĞİ YANIT SU Ç SAYILDI

Ömer Faruk adlı sosyal medya kullanıcısının, "10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi..." paylaşımına yanıt veren Bölükbaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir."

AKP'li trol Bölükbaşı'nın sildiği paylaşım şöyle: