Atatürk'e hakaret eden Furkan Bölükbaşı hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hedef gösteren ve hakaret paylaşımlarıyla gündeme gelen Furkan Bölükbaşı hakkında, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçlamasıyla savcılık re'sen soruşturma başlattı.
Bölükbaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin yer aldığı Anıtkabir için Yunan tapınağı ifadelerini kullanmış, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına hakaret ederek paylaşımda bulunmuştu.
"Kurtuluş Savaşını biz kazandıysak başkentin göbeğinde neden Yunan Tapınağı var." sözlerinin ardından Furkan Bölükbaşı'na soruşturma açıldı.
Daha önce de Atatürk'ün büstlerini hedef alan paylaşımlarda bulunmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ü anan konuşmalarına karşı çıktığını yazmıştı.