Erdoğan iki bakanı görevden aldı, Ankara’da kulisler hareketlendi: MHP’li annenin başsavcı adayı oğlu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adalet ve İçişleri gibi iki kritik bakanlıkta eş zamanlı değişime gitmesi, Ankara’da sıradan bir kabine revizyonu olarak görülmüyor.

Kulislerde, bu adımın hem yargı hem de güvenlik bürokrasisinde daha sert, daha doğrudan ve tek merkezli bir yönetim hedefinin parçası olduğu konuşuluyor. Adalet Bakanlığı’na Akın Gürlek’in getirilmesi, iktidar kulislerinde “yargıda yeni dönemin işareti” olarak değerlendiriliyor. Gürlek’in İstanbul’daki görev sürecinde yürüttüğü dosyalar ve verdiği kararlar, Erdoğan’ın yargıda hız ve mutlak uyum beklentisini açık biçimde ortaya koyduğu şeklinde yorumlanıyor. Yılmaz Tunç’un görevden alınmasının ise bir başarısızlık değerlendirmesinden ziyade, “yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılamadığı” gerekçesine dayandığı ifade ediliyor.

ZAMANLAMASI SÜRPRİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın görevden alınması ise kulislerin en dikkat çekici başlığı oldu. MHP kanadında bir süredir Yerlikaya’ya yönelik rahatsızlıkların bilindiği, özellikle güvenlik politikaları ve atama süreçlerinde Cumhur İttifakı içinde görüş ayrılıkları yaşandığı dile getiriliyor. Ancak buna karşın değişimin zamanlamasının MHP için de sürpriz olduğu aktarılıyor. Kulislerde, “İstekler karşılanmadı, tablo MHP açısından beklenenden farklı gelişti” yorumu yapılıyor.

MHP’Lİ ANNENİN BAŞSAVCI ADAYI OĞLU

Değişimle birlikte gözler boşalan kritik görevlere çevrildi. Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için Hâkimler ve Savcılar Kurulu kulislerinde yoğun bir trafik yaşandığı, güvenlikçi çizgisi güçlü ve siyasi kriz yönetiminde sorun çıkarmayacak isimlerin öne çıktığı konuşuluyor. Akın Gürlek’in bakanlığa getirilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na vekaleten Başsavcıvekili Can Tuncay getirildi. Can Tuncay’ın annesi emekli hakim Tülin Tuncay ise 12 Eylül 2023’ten beri MHP üyesi olduğu biliniyor. Tülin Tuncay’ın üye olduğu gün ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya paylaşımında bulunarak; “İstanbul Hukuk Fakültesinde 12 Eylül 1980 öncesi yıllarından arkadaşım Hakim Tülin Tuncay bugün partimize üye kaydını yaptırdı. Çeşitli illerde Seçim Kurulu Başkanlığı yapan Değerli arkadaşıma hoşgeldin, Seçim Hukuku konusunda engin bilgilerinden çok faydalanacağız diyorum” ifadelerini kullandı. Kulislerde Can Tuncay’ın adı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için de geçiyor.

İNSİYATİF ALAN DEĞİL TALİMAT UYGULAYAN YAPI

Erzurum Valiliği için ise İçişleri Bakanlığı ile tam uyumlu, sahada sert uygulamalara mesafesiz bir ismin tercih edileceği ifade ediliyor. Ankara’da hâkim olan görüş, Erdoğan’ın kabine ve bürokraside inisiyatif alan değil, talimat uygulayan bir yapı kurmak istediği yönünde. Adalet ve İçişleri’ndeki bu değişim, iktidarın yeni dönemde daha dar bir siyasal ve idari hareket alanı tanımladığının işareti olarak okunuyor. İktidar kulislerinde “Bu sadece başlangıç, bürokraside zincirleme değişimler kapıda” ifadesi dile getiriliyor