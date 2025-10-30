Erdoğan ile İmralı heyeti görüşmesi sona erdi... Dem Parti'den ilk açıklama: Neler konuşuldu?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar arasındaki görüşme Beştepe'de başladı.

Görüşmeye AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılıyor.

Üçüncü görüşmenin tarihi bugün saat 17.30 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında süren görüşmenin planlanandan uzun sürmesi nedeniyle, İmarlı Heyeti ile saat 17.30’da yapılması planlanan toplantının 18.00’e ertelendiğini duyurmuştu.

Söz konusu görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

DEM Parti'den görüşmenin ardından ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu."

BULDAN: YAZILI BİR AÇIKLAMAYLA YAPILAN GÖRÜŞMEYE DAİR GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ

Heyet, görüşme için DEM Parti Genel Merkezi'nden ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, tarihi bir dönemden geçildiğini belirterek "Dolayısıyla bugünkü görüşme çok önemli ve anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir araya geleceğiz. Muhtemelen Sayın Efkan Ala ve Sayın İbrahim Kalın da görüşmeye katılacaklar her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saatlik bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz. Daha sonrası yazılı bir açıklamayla yapılan görüşmeye dair görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

SANCAR: ESAS GÜNDEMİMİZ SÜRECİN BUGÜNE KADARKİ SEYRİ GELDİĞİ AŞAMA VE BUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLERDİR

İmralı Heyeti üyesi ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da görüşmenin önemine atıfta bulunarak "Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi, önerilerimizi, değerlendirmelerimizi Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız. Elbette kendilerinin de bu konuda değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyoruz" dedi.