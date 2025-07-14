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Erdoğan imzaladı: 14 fakülte ve enstitü kapatıldı

Erdoğan imzaladı: 14 fakülte ve enstitü kapatıldı

14.07.2025 00:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan imzaladı: 14 fakülte ve enstitü kapatıldı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı üniversitelerdeki fakülteler kapatılırken bazı üniversitelerde ise yeni bölümler açıldı.

Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre, 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatılırken 10 üniversitede ise yeni enstitü açıldı.

Ege Üniversitesi'nde Emine Erdoğan adına da 'Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü' kuruldu. Öte yandan 2 üniversitede de 3 fakültenin adı değiştirildi.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı;

"1- Ekli I sayılı listede belirtilen yüksekokul, fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kapatılmasına,

 

2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."

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