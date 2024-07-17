Erdoğan imzaladı: 8 ilde bazı alanlar orman sınırı dışına çıkarıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas'taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 08:25
Erdoğan imzaladı: 8 ilde bazı alanlar orman sınırı dışına çıkarıldı
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Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas illerindeki bazı alanlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla orman sınırları dışına çıkarıldı. 

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla orman havacılık işletme müdürlükleri kuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar şöyle: 

"MADDE 1- (1) Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir.

(2) Birinci fikra kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır."


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