Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Nükleer santral bağlantı yolunda acele kamulaştırma kararı

7.03.2026 09:11:00
Mersin’de Akkuyu Nükleer Güç Santralı bağlantı yolu için Gülpınar’daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Karayolları, proje güzergahında yol yapım çalışmalarını tamamlamak amacıyla mülklere müdahale edecek.

Erdemli-Silifke-Taşucu-Anamur-13. Bölge Hududu Devlet Yolu Akkuyu Nükleer Güç Santralı Bağlantı Yolu-2 Projesi kapsamında Mersin Gülpınar'da bazı taşınmazların ve üzerlerindeki müştemilatın acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre söz konusu proje çerçevesinde Mersin Gülpınar'da güzergaha rastlayan kesimde araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat, Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

