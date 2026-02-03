Erdoğan’ın başdanışmanı Saral’ın hedefinde bu sefer de rapçiler var: ‘Sanat kisvesi altında toplumun ahlaki yapısını zedeleyen…’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rap müzik üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

Paylaşımında “rapçi” adı altında ortaya konulan bazı içeriklere dikkat çeken Saral, bu çalışmaların sanat adı altında toplumun ahlaki yapısını hedef aldığını iddia etti. Saral, söz konusu içeriklerin gençlerin zihin dünyasını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Saral’ın paylaşımı şöyle:

“Son dönemde özellikle rapçi adı altındaki birtakım kimselerin ortaya koyduğu içerikler, sanat kisvesi altında toplumun ahlaki yapısını zedeleyen, gençliğin zihin dünyasını kirleten bir noktaya ulaşmıştır.

Toplumun ahlaki yapısını hedef alan, gençliğin zihin dünyasını kirleten ve sözde sanat maskesi altında yozluğu pazarlayan bu anlayış, milletimizin değerleriyle açıkça çatışmaktadır.

Popülerlik uğruna her türlü seviyesizliği meşrulaştırmaya çalışanlar bilmelidir ki; bu topraklar, köksüzlük ve değersizlik üzerinden prim yapanların değil, kültürüne, inancına ve ahlakına sahip çıkanların yurdudur. Sanat adı altında sergilenen bu çürümüş zihniyet, gençlerimizi zehirleyen bir propaganda aracına dönüşmüştür.

Şöhret sarhoşluğu ile toplumsal sorumluluğunu unutup her türlü sapkınlığı normalleştirmeye çalışanlara karşı durmak, bu milletin vicdan borcudur. Kimse, para ve alkış uğruna toplumun manevi temellerini dinamitleme hakkına sahip değildir.”

DAHA ÖNCE MANİFEST GRUBUNU DA HEDEF ALMIŞTI

Saral, daha önce de 6 genç kadından oluşan dans ve müzik grubu Manifest’i hedef almıştı. Saral, grubun sansürlenmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Manifest grubu denen bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.