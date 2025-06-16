Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, İsrail'e silah satan şirket ile el sıkıştı: Baykar ve Leonardo arasında 'ortak' girişim

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris Havacılık Fuarı'nda dikkat çeken bir ortak girişim anlaşması imzalandı.

Baykar Yönetim Kurulunun Başkanlığını yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, İsrail'e silah satışı nedeniyle son zamanlarda sık sık protesto edilen İtalyan savunma şirketi Leonardo'nun Genel Müdürü (CEO)Roberto Cingolani ile ortak girişim imzası attı.

İkilinin ortak basın toplantısında gülümseyen pozlar vermesi de dikkatlerden kaçmadı.





LEONARDO ŞİRKETİ

Baykar, İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo ile "LBA Systems" adı altında yeni bir ortak girişim kurdu.

LBA Systems’in İtalyan ortağı Leonardo’nun, İsrail Hava Kuvvetleri’ne çeşitli askeri uçaklar ve elektronik sistemler sattığı biliniyor.

Leonardo, İsrail ile yürüttüğü savunma iş birlikleri nedeniyle zaman zaman uluslararası kamuoyunun ve insan hakları örgütlerinin eleştirilerine maruz kalmıştı.

"Leonardo insanları ve toprakları yok ediyor"

ORTAK GİRİŞİMİN MERKEZİ İTALYA

İki şirket arasında insansız hava sistemleri alanında ortak girişim kurmak üzere mutabakat zaptı mart ayında Roma'da imzalanmıştı.

Ortak girişimin İtalya merkezli olacağı, üretimin her iki ülkede yapılacağı belirtilmişti. Ayrıca ortaklığın insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımını kapsayacağı; özellikle Avrupa pazarını hedefleyeceği kaydedilmişti.

"BİR EVLİLİK YAPTIĞINIZ ZAMAN..."

Baykar ile siyasetten öte teknoloji alanında önemli adımlar attıklarını söyleyen Leonardo CEO'su Cingolani, Türk teknolojisi ve silahlarının Leonardo ile birleştirilmesi sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Bakın bir evlilik yaptığınız zaman portföyünüz diğer tarafa açık olur. Yani neden olmasın, bu, pazarın ihtiyaçları ile maliyete bağlı olacak bir durum. Şu an için bir sınırlama söz konusu değil. Gelecek sinerjiler için bir sınır koymuyoruz. Uzun vadede tabii ki düşünüyoruz."

Cingolani ayrıca NATO'nun doğu kanadının güçlenmesi gerektiğine inandığını söyledi ve, "Avrupa ve Türkiye'nin daha güçlü ittifaklar kurması gerektiği kanaatindeyim. Özellikle yeni teknolojilerin geliştirilmesinde. Aksi takdirde NATO bir büyük, bir küçük ayaklı masa şeklini alır ve bu güvenli değil. Birbirimize daha çok güvenmeliyiz" görüşünü savundu.