Erdoğan’ın imzasıyla yeni atamalar Resmî Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'ne İhsan Mustafa Yurdakul, Senegal Büyükelçiliği'ne ise Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı.

UNESCO VE SENEGAL'E YENİ ATAMALAR

Yayımlanan kararnameye göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne, hâlen İkili İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapan İhsan Mustafa Yurdakul atandı. Senegal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne ise Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu getirildi.

ERDOĞAN'IN İMZASIYLA RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şu şekilde:

"3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul, Senegal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince; Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alınmış ve bu suretle boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Ünal Eryılmaz atanmıştır."