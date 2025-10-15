Erdoğan'ın programı için otobüslere AKP bayrağı asıldı: AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi soruşturma başlattı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon ziyareti kapsamında belediye otobüslerine AKP ve MHP bayrakları asıldı.

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TULAŞ, Erdoğan’ın Trabzon’daki programı öncesinde belediye otobüslerine asılan bayraklarla ilgili kamuoyunda oluşan iddialara dair açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu süreçte toplu ulaşım hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi. Pazar günü planlı şekilde yürütülen tüm seferlerin eksiksiz olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, mevcut ulaşım düzeninde herhangi bir değişiklik ya da aksaklığın meydana gelmediği ifade edildi.

İDARİ SORUŞTURMA

Aynı gün kentte düzenlenen Bilim Festivali için vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ek seferler düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı açılış programına yönelik olarak ise normalde pazar günleri hizmette olmayan, yatışta bulunan araçlardan uygun olanların görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında yer alan, belediye otobüslerine asılan pankartlarla ilgili olarak ise gerekli inceleme ve idari soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.